1 bảo vệ chết bất thường cạnh bãi biển

Vào thời điểm trên, một số người đi tập thể dục phát hiện xác chết nên báo cơ quan công an. Nhận tin báo, Công an phường Mân Thái và lực lượng Cảnh sát hình sự Công an quận Sơn Trà nhanh chóng có mặt tại hiện trường để bảo vệ hiện trường và lập hồ sơ điều tra vụ việc ban đầu.

Nạn nhân được xác định là ông Trần Văn Ban (trú tổ 27C, phường Mân Thái). Theo thông tin ban đầu, ông Ban làm nghề thợ sơn, buổi tối làm bảo vệ tại bãi tắm Mân Thái. Khám nghiệm trên cơ thể của nạn nhân có các vết thương nghi do ngoại lực tác động. Hiện vụ việc đã được chuyển giao cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - PC45 (Công an Đà Nẵng) điều tra làm rõ.