1 bị can đang bị tạm giữ tử vong

Hôm nay (29-8), bà Đinh Thị Thu (58 tuổi, trú xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu) cho biết: Gia đình rất bất ngờ và đau lòng khi nhận thông tin ông Quân đã tử vong khi bị tạm giữ vào sáng 29-8.

Ngay lúc đó, gia đình liền chạy đến Công an huyện Diễn Châu để hỏi cho rõ thì cán bộ công an nơi đây cho biết ông Quân đã được chuyển đến BV Đa khoa huyện Diễn Châu. Người thân lại vội vàng đến bệnh viện thì phát hiện ông Quân đã tử vong.



Nhiều người dân đến chia buồn cùng gia đình ông Quân.

Qua thông tin ban đầu, rạng sáng 29-8, một bị can cùng phòng tạm giam phát hiện bị can Quân có biểu hiện khác thường nên đã báo với cán bộ trực. Ngay lúc đó, bị can Quân được sơ cứu và đưa đến BV Đa khoa huyện Diễn Châu cấp cứu nhưng đã tử vong.

Cùng ngày, người thân đã nhận, đưa thi thể ông Quân về quê nhà để tổ chức lễ an táng.

Ông Nguyễn Tiến, Giám đốc BV Đa khoa huyện Diễn Châu, cho biết khi đưa vào viện, ông Quân đã tử vong từ trước.



Chiều 29-8, cơ quan Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết đang phối hợp cơ quan chức năng làm rõ vì sao bị can Quân chết.

Được biết tháng 11-2015, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Bình triệt phá đường dây làm giấy CMND loại mới (loại 12 số).

Từ lời khai của người mang tên trên CMND Trần Thị Th. thực chất là Trần Thị Th. (34 tuổi, trú xã Trung An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) - mua giấy CMND giả từ một đường dây làm giả CMND trên địa bàn tỉnh Nghệ An với giá 20 triệu đồng, Công an tỉnh Thái Bình bắt Quân và Trần Thị Bơ (50 tuổi, trú xã Viên Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An).

Khám xét nơi ở của Quân, công an phát hiện, thu giữ nhiều dụng cụ, tài liệu có liên quan đến việc làm giả CMND và một khẩu súng quân dụng K54 cùng 10 viên đạn, hai lưỡi lê.

Tháng 7-2016, Quân bị phạt 30 tháng tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Công an tách vụ án tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng thành vụ án khác rồi chuyển hồ sơ về huyện Diễn Châu để xét xử.

Giữa tháng 8-2016, Quân bị di lý về tạm giữ tại nhà tạm giữ Công an huyện Diễn Châu để chờ ngày ra tòa xét xử tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.