1 cảnh sát hình sự vòi tiền người chơi cá độ

Ngày 17-9, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Minh Hiệp, Phó Trưởng Công an huyện Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu, xác nhận Thanh tra công an huyện đang xác minh, xử lý hai đơn tố cáo của người dân đối với Thiếu úy Nguyễn Văn T. (Đội Hình sự, Công an huyện Châu Đức) về hành vi đe dọa người vi phạm để lấy tiền và dùng súng uy hiếp một thanh niên khác.



Theo anh NHB (ở xã Quảng Thành, huyện Châu Đức), trong mùa World Cup anh có chơi cá độ bóng đá trên một trang web. Ngày 22-8, Thiếu úy T. mời anh B. đến làm việc và anh thừa nhận hành vi này.

Thiếu úy T. thông báo hành vi của anh B. bị phạt hành chính với số tiền 1,5 triệu đồng nhưng lúc đó chưa có biên bản nên anh B. ra về.

Những ngày tiếp theo, Thiếu úy T. liên tục gọi điện thoại yêu cầu anh B. đưa 20 triệu đồng (sau giảm xuống còn 10 triệu đồng) để không phải vào trại giam. Lo sợ, anh B. đã đi vay mượn đưa cho Thiếu úy T. thông qua một trung gian.

Sau khi đưa tiền, vị cảnh sát này tiếp tục gọi điện thoại yêu cầu anh B. đóng phạt 1,5 triệu đồng và đưa thêm 3,7 triệu đồng nữa. Cho là đã đưa 10 triệu đồng, giờ còn bị vòi thêm nên anh B. đã tố cáo đến công an và các cơ quan chức năng.



Anh NHB đang trình bày sự vụ tại công an. Ảnh: TK

Ngày 10-9, lãnh đạo Đội Hình sự Công an huyện Châu Đức đã mời người tố cáo đến làm việc. Theo Trung tá Nguyễn Ngọc Nam, Đội trưởng Đội Hình sự Công an huyện Châu Đức, Thiếu úy T. thừa nhận vi phạm như đơn tố cáo. Lãnh đạo Đội Hình sự cám ơn người dân đã góp ý, phản ánh sự việc. Sắp tới, lãnh đạo đội sẽ có những biện pháp giáo dục, răn đe cán bộ, chiến sĩ để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn.

Cũng tại buổi làm việc, anh B. đồng ý rút đơn và họ mong muốn Đội Hình sự sẽ bố trí Thiếu úy T. ở một vị trí công tác khác phù hợp hơn…

Trao đổi với chúng tôi, anh B. chia sẻ: “Thiếu úy T. đe dọa khiến hai vợ chồng tôi cãi nhau. Tôi đưa tiền rồi nhưng anh T. vẫn yêu cầu đóng phạt nên tôi mới đi tố cáo. Trước buổi làm việc tại công an huyện, Thiếu úy T. và Trung tá Nam có đến gặp tôi xin lỗi. Sau đó, tại buổi làm việc tôi có nhận lại 10 triệu đồng từ Trung tá Nam. Tôi đồng ý rút đơn vì họ đã xin lỗi và tôi không muốn va chạm…”.

Thượng tá Nguyễn Minh Hiệp, Phó Trưởng Công an huyện Châu Đức, cho biết thêm trong thời gian diễn ra World Cup, Công an huyện Châu Đức thành lập chuyên án triệt phá các đường dây cá độ bóng đá. “Chúng tôi đã bắt giữ, khởi tố nhiều bị can. Anh B. có tham gia cá độ nhưng hành vi chưa tới mức xử lý hình sự. Việc xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt 1,5 triệu đồng là đúng. Thiếu úy T. có đưa hồ sơ lên cho tôi ký nhưng tôi chưa duyệt thì có đơn tố cáo này” - Thượng tá Hiệp cho biết.

“Đội Hình sự đã có trao đổi vậy nhưng quan điểm của công an huyện là xử lý nghiêm cán bộ, chiến sĩ, không bao che. Sau khi thanh tra làm xong, huyện sẽ có báo cáo và đề xuất hướng xử lý lên ban giám đốc công an tỉnh” - Thượng tá Hiệp nói.

Ông cũng thông tin: Thiếu úy T. mới ra trường, được phân công công tác tại Đội Hình sự Công an huyện Châu Đức khoảng một năm. Người này cùng với một cán bộ khác trong đội được phân công nhiệm vụ trinh sát địa bàn hai xã Quảng Thành, Kim Long. “Thiếu úy T. tạm thời không phụ trách địa bàn nữa mà rút về Đội Hình sự để làm tổng hợp, chờ xử lý” - Thượng tá Hiệp khẳng định.