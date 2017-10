1 công an bị kỷ luật vì tố cáo sai, đe dọa lãnh đạo

Cuối giờ chiều 18-10, trao đổi qua điện thoại với PV báo Pháp Luật TP.HCM, một lãnh đạo uỷ ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Đồng Tháp cho biết, đã triển khai quyết định thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Nguyễn Văn Th. - đảng viên Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ, Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Tháp.

Ông Th. bị kỷ luật do có những vi phạm trong thời gian giữ chức vụ Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an huyện Hồng Ngự nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bí thư Chi bộ, Đội trưởng Đội tham mưu tổng hợp Công an huyện Hồng Ngự.

“Về mặt chính quyền phía Công an tỉnh Đồng Tháp đã xử lý kỷ luật ông Th. với hình thức cảnh cáo”- vị lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy Đồng Tháp nói.

Trước đó, UBKT Tỉnh ủy Đồng Tháp đã họp và kết luận ông Th., Chi bộ Phòng Tổ chức - Cán bộ, Đảng bộ Công an tỉnh Đồng Tháp, nguyên Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an huyện Hồng Ngự nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Bí thư Chi bộ Đội Tham mưu Tổng hợp Công an huyện Hồng Ngự nhiệm kỳ 2015 - 2017 đã có hành vi viết đơn tố cáo sai sự thật và đe dọa Trưởng Công an huyện Hồng Ngự.

Việc làm của ông Th. đã vi phạm Điều 5, Quy định số 47 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan nơi đã sinh hoạt trước đây.