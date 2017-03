1 doanh nghiệp tặng công an TP.HCM 100 mô tô phục vụ săn bắt cướp

Sáng ngày 29-6, Công an TP.HCM tổ chức buổi lễ trao tặng 100 mô tô cho lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm của Công an TP.HCM. Toàn bộ số xe mô tô này do Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79 trao tặng.



Đây là phương tiện sẽ được bổ sung nhằm đấu tranh có hiệu quả với bọn tội phạm trong đó có tội phạm cướp giật.



100 mô tô phân khối lớn được một doanh nghiệp trao tặng cho Công an TP.HCM để phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát.

Tại buổi lễ, những chiến công của các chiến sĩ thuộc đội săn bắt cướp trước đây từng để lại hình ảnh đẹp trong lòng người dân thành phố và là khắc tinh của tội phạm đã được nhắc lại. Người dân cũng mong muốn những chiến công đó được tiếp tục phát huy.





Số mô tô sẽ được bổ sung cho lực lượng đặc nhiệm, cơ động, 113... để đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự, săn bắt cướp

Theo đó, toàn bộ số xe sẽ được phân bổ cho lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Cảnh sát cơ động, 113… để phục vụ tuần tra, kiểm soát chốt chặn, săn bắt cướp trên đường phố… với mục tiêu kéo giảm tội phạm, đặc biệt là tội cướp, cướp giật.