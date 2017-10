1 học sinh tiểu học tử vong tại trường

Ông Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện An Dương, TP Hải Phòng, xác nhận trên địa bàn xã Đại Bản vừa xảy ra việc một học sinh tiểu học tử vong tại trường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng 12-10, trong giờ ra chơi em Bùi Văn Th. (chín tuổi, là học sinh lớp 4D Trường Tiểu học Đại Bản) đã vào phòng chức năng (phòng có các thiết bị để phục vụ hoạt động của trường). Sau đó em Th. ngã, đầu đập xuống đất và tử vong.

Trước câu hỏi có nguồn tin cho rằng em Th. tử vong do bị điện giật, ông Cường cho biết chưa thể khẳng định được việc này mặc dù trong phòng có hệ thống điện.

“Hiện tại Công an TP Hải Phòng, Công an huyện An Dương cùng các đơn vị chức năng có liên quan đang tổ chức khám nghiệm pháp y để tìm ra nguyên nhân tử vong của em Th.” - ông Cường nói.