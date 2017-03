1 ngày, 2 vụ tự tử ở cầu Bính

Sáng 13-12, tại khu vực cầu Bính (TP Hải Phòng) người dân phát hiện một phụ nữ đang có ý định nhảy cầu tự tử.

Nhận được tin báo, Công an phường Thượng Lý (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) đã cử lực lượng công an phường gồm Trung úy Vũ Trọng Cường, Thiếu úy Vũ Đức Dũng cùng hai CSGT Công an quận Hồng Bàng kịp thời ra ngay hiện trường. Tại đây phát hiện một phụ nữ hơn 40 tuổi đang ngồi trên thành cầu, sau đó leo qua lan can định nhảy xuống sông.

Lực lượng công an đã kịp thời tiếp cận, phối hợp giữ được người phụ nữ này đưa vào lòng cầu an toàn sau đó kiên trì động viên, thuyết phục. Người phụ nữ cho biết tên là Nguyễn Thị T. (46 tuổi, nhà ở xã An Thái, huyện An Lão, TP Hải Phòng). Nguyên nhân ban đầu, gia đình chị T. cho biết do có mâu thuẫn trong gia đình nên dẫn đến chị T. có hành động này.

Cũng trong ngày 13-12, ngay tại cầu Bính, đội bảo vệ cầu phát hiện một nam thanh niên đang treo người ngoài lan can cầu, định nhảy xuống sông Cấm nên đã báo cáo Công an phường Sở Dầu (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng). Nhận được tin báo, Công an phường Sở Dầu đã cử lực lượng công an đến ngay hiện trường. Tại đây phát hiện hai nhân viên thuộc đội bảo vệ cầu Bính đang cố gắng giữ một nam thanh niên treo người phía ngoài lan can. Tổ công tác triển khai phối hợp kéo nam thanh niên này vào lòng cầu và đưa được vào điểm an toàn. Tuy nhiên, thừa lúc mọi người vừa buông tay, nam thanh niên này lại lao ra trèo lên lan can định tiếp tục nhảy xuống sông.

Trước tình thế nguy hiểm đó, Đại úy Bùi Hoàng Nam cùng tổ công tác và hai nhân viên bảo vệ cầu gồm Nguyễn Xuân Quang, Bùi Văn Mạnh và hai chiến sĩ CSGT quận nối tay nhau ôm chặt nam thanh niên, đưa trở lại an toàn.

Tại trụ sở công an phường, nam thanh niên cho biết tên là Trần Quốc H. (SN 1991, trú xã Hợp Thành, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng). Gia đình anh H. cũng cho biết thêm chỉ vì anh H. có chút mâu thuẫn với gia đình, tối cùng ngày có uống rượu bia nên dẫn đến hành vi dại dột này.

Anh Nguyễn Xuân Quang, nhân viên đội bảo vệ cầu Bính, cho biết: “Có rất nhiều trường hợp tìm đến cầu Bính tự tử, có những trường hợp phát hiện muộn nên mọi người không kịp cứu giúp, nhất là về ban đêm. Đội bảo vệ cầu thường xuyên tuần tra 24/24 giờ trong ngày để bảo vệ cầu, phối hợp với công an sở tại nhiều lần cứu giúp được nạn nhân. Tuy nhiên do lực lượng mỏng nên nhiều trường hợp xót xa nhìn họ nhảy xuống sông mà không làm gì được...”.