1 nghi can chết tại nhà tạm giữ Công an huyện Lấp Vò

Ngày 28-12, Đại tá Thái Thị Mỹ Trang, Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh Đồng Tháp), cho biết nghi can Nguyễn Quốc Toản (sinh năm 1980, ngụ ấp Tân Hòa, xã Đức Tân, huyện Tân Trụ, Long An) bị tạm giữ để điều tra về hành vi giết người đã tử vong tại nhà tạm giữ Công an huyện Lấp Vò.



Theo kết quả điều tra, trước đó vào ngày 18-12, Toản hẹn chị NTKO (ngụ huyện Lấp Vò) đến một quán nước tại xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò để giải quyết mâu thuẫn cá nhân trong chuyện tình cảm.



Tại đây, chị O. quyết định chấm dứt tình cảm với Toản, tức giận Toản đã dùng con dao chuẩn bị từ trước đâm vào người chị O., may mắn nạn nhân chỉ bị thương nhẹ và được mọi người đưa đến bệnh viện để điều trị.



Riêng đối tượng Toản bị lực lượng chức năng tạm giữ tại nhà tạm giữ Công an huyện Lấp Vò ngay sau đó. Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện Toản đã tử vong trong nhà tạm giữ.



Kết quả khám nghiệm hiện trường ban đầu cho thấy đối tượng Toản đã sử dụng quần dài làm dây treo cổ tự tử.



Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.