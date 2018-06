1 nghi can chết trong tư thế treo cổ tại nhà tạm giữ

Chiều 5-6, một lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau, xác nhận nghi can Nguyễn Việt Khoa (31 tuổi, ngụ TP Cà Mau) chết trong tư thế treo cổ. Vụ việc xảy ra vào rạng sáng cùng ngày, tại nhà tạm giữ của Công an TP Cà Mau.



Bốn ngày trước, lực lượng chức năng phát hiện Khoa sử dụng ma túy trái phép nên kiểm tra. Lúc này, Khoa dùng dao đâm một dân phòng bị thương.

Công an TP Cà Mau sau đó tạm giữ Khoa về hành vi chống người thi hành công vụ. Đến 3 giờ 30 ngày 5-6, thanh niên này được phát hiện chết trong tư thế treo cổ.