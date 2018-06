1 người Mỹ gốc Việt bị khởi tố vì tụ tập gây rối ở TP.HCM

Ngày 16-6, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyen William Anh (sinh năm 1985, quốc tịch Mỹ; lưu trú lầu sáu, 290 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3) về tội gây rối trật tự công cộng.

Nguyen William Anh đang là du học sinh tại Singapore và đang chờ hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ.

Ngày 9-6, người này nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích du lịch trong hai tuần. Những lần lên mạng xã hội, người này kêu gọi tụ tập chống một số dự án luật.

Ngày 10-6, Nguyen William Anh tham gia đoàn tụ tập ở khu vực Công viên Hoàng Văn Thụ và quay phim, chụp ảnh rồi đăng tải trên các trang mạng cá nhân.

Khi cùng đoàn người tiến vào trung tâm thành phố, trên đường Nguyễn Văn Trỗi, gặp hàng rào của lực lượng chức năng, Nguyen William Anh đã kêu gọi người dân phá hàng rào.

Khi đến giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lý Chính Thắng (quận 3, TP.HCM), thấy các xe đặc chủng của cảnh sát ở đường thì du khách này đã yêu cầu lực lượng chức năng dời xe. Không được chấp nhận, người này đã leo lên xe đặc chủng rồi vẫy tay, hô hào, giúp những người tụ tập trèo qua xe bán tải.

Trong lúc đó, thấy một số người rung lắc định lật xe bán tải đặc chủng thì Nguyen William Anh cũng chạy tới dùng sức định lật xe nhưng không thành do phương tiện này quá nặng.

Dọc đường di chuyển, Nguyen William Anh cùng một số người còn dọn các xe máy dựng trên lề đường để tiến vào khu vực trung tâm.

Khi bị mời, đưa lên xe, Nguyen William Anh vẫn tiếp tục hô hào, kêu gọi những người dân xuống đường tiến về trung tâm thành phố.

Khi làm việc với cơ quan công an, nam thanh niên này đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam của mình.

Liên quan tới các vụ gây rối trật tự an ninh trên địa bàn TP.HCM trong những ngày gần đây, Công an TP.HCM và công an các quận, huyện đã xử lý tổng cộng 310 người có hành vi vi phạm pháp luật trong đợt tụ tập đông người, quá khích, gây rối trật tự công cộng.

Trong đó công an đã tạm giữ bảy người, xử phạt vi phạm hành chính 175 người, đưa vào trung tâm chữa bệnh bắt buộc một người và nhắc nhở, cho gia đình bảo lãnh, cam kết không tái phạm 38 trường hợp khác.