1 người Trung Quốc nhiều lần trộm mỹ phẩm ở sân bay Đà Nẵng

Ngày 31-7, Trung tâm An ninh hàng không tại sân bay Đà Nẵng đã bàn giao ông Bai Xinxing (32 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) cho Công an Đà Nẵng điều tra, xử lý theo thẩm quyền về hành vi trộm cắp mỹ phẩm.



Ông Bai Xinxing sẽ bị điều tra về hành vi trộm cắp tài sản – Ảnh: A.N

Tối 27-7, ông Bai Xinxing cùng một nhóm người đến nhà ga quốc tế sân bay Đà Nẵng để làm thủ tục lên máy bay đi Tây An (Trung Quốc). Trước giờ cất cánh, nhóm này đến quầy mỹ phẩm của siêu thị Lotte Duty.

Tại đây, vài người trong nhóm hỏi giá cả, nói chuyện với nhân viên bán hàng và che khuất góc quay của camera. Lúc này, ông Bai Xinxing nhanh tay lấy một chai mỹ phẩm hiệu Clarins trị giá 1.000 USD bỏ vào túi xách rồi im lặng bỏ ra khỏi siêu thị.

Vì quá nhiều lần thấy thiếu sản phẩm sau khi người Trung Quốc vào mua hàng nên nhân viên tại đây rất cảnh giác. Khi ông Bai Xinxing đi ra khỏi cửa thì nữ nhân viên quầy mỹ phẩm này đã đuổi theo, tri hô và giữ lại.

Lực lượng An ninh hàng không đã kiểm tra túi xách của ông Bai Xinxing, phát hiện sản phẩm vừa bị mất. Ban đầu, ông Bai Xinxing chối cãi, không chịu nhận hành vi trộm cắp, cho đó là của mình. Các nhân viên quầy mỹ phẩm đã trích xuất camera, hình ảnh cho thấy ông Bai Xinxing đã lấy nên cuối cùng người đàn ông này phải thừa nhận.

Trích xuất camera trước đó, hình ảnh ghi nhận tối 18-6, ông Bai Xinxing đã đến quầy bán mỹ phẩm lấy lọ E Lauder, trị giá 68USD và chai SKII trị giá 315USD. Môt tuần sau, ông Bai Xinxing quay lại Đà Nẵng, vào quầy mỹ phẩm, lấy trộm bốn sản phẩm trị giá 11 triệu đồng.

Theo ông Hà Hữu Hoàng, Phó Giám đốc Trung tâm An ninh hàng không, những năm gần đây, tình trạng du khách Trung Quốc khi đi và đến Sân bay Quốc tế Đà Nẵng có hành vi trộm cắp tài sản khá nhiều, nhất là móc túi trên máy bay. Để đối phó với vấn nạn này, Trung tâm An ninh hàng không thường xuyên tổ chức các đợt tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên về việc chống trộm và các vấn đề an ninh trật tự khác.