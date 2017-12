1 phụ nữ chết thảm dưới bánh xe ben ‘hổ vồ’

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 ngày 30-12, trên đường Huỳnh Văn Nghệ (đoạn qua phường Bửu Long, TP Biên Hòa) khiến bà Nguyễn Thị Thy (42 tuổi, ngụ phường Bửu Long) tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, xe ben "hổ vồ" hiệu Howo mang biển số 90C-070.11 do tài xế Đào Văn Phong (28 tuổi, quê Hà Nam) điều khiển trên đường Huỳnh Văn Nghệ hướng huyện Vĩnh Cửu đi TP Biên Hòa. Khi đến khu vực gần cầu Hóa An, xe ben đã xảy ra va chạm với xe máy do bà Thy điều khiển theo hướng cùng chiều.



Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Cú va chạm khiến nạn nhân ngã xuống đường bị xe ben kéo lê trên đường dẫn đến tử vong tại chỗ. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.



Người dân trên đường Huỳnh Văn Nghệ cho biết thời gian qua liên tục phản ánh tình trạng xe ben lưu thông chạy với tốc độ cao, vượt sai làn đường và liên tục xảy ra tai nạn giao thông khiến những người lưu thông trên đường rất hoang mang, lo lắng.