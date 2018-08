1 thanh tra giao thông ở Cần Thơ bị khởi tố tội đánh bạc

Tối 18-8, thông tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết Công an quận Ninh Kiều vừa khởi tố bị can Huỳnh Tấn Sĩ (Đội Trưởng Thanh tra giao thông Cần Thơ, phụ trách địa bàn Phong Điền) về hành vi đánh bạc.

Trước đó, Sĩ cũng với bốn người khác bị công an bắt quả tang khi đang đánh bạc tại tụ điểm thuộc phường An Bình, quận Ninh Kiều.

Tại cơ quan công an, ông Sĩ khai mình làm nghề kinh doanh. Tuy nhiên, qua xác minh công an đã xác định được ông Sĩ là cán bộ thanh tra giao thông.

Liên quan đến vụ việc Công an quận Ninh Kiều cũng đã khởi tố bốn bị can khác.