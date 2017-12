1 thợ xây tử vong, trên tay vẫn cầm kim tiêm

Ngày 30-12, trao đổi với PV, ông Đinh Văn Khánh, Chủ tịch UBND phường Đằng Lâm (quận Hải An, TP Hải Phòng), cho biết: “Trên địa bàn vừa xảy ra việc một người đàn ông tử vong bất thường tại một ngôi nhà đang xây”.

Cụ thể, vào khoảng 7 sáng nay, 30-12, tại công trình nhà ở 4 tầng đang xây dựng của một hộ dân thuộc phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng, người dân đã phát hiện thấy một người đàn ông tử vong bất thường trên tầng 4.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người dân đã thông báo cho chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, Công an phường Đằng Lâm, Công an quận Hải An, Công an TP Hải Phòng cùng các lực lượng chức năng có liên quan đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân của sự việc.

Tại hiện trường, nạn nhân tử vong là một người đàn ông trên tay có cầm một cây kim tiêm. Danh tính nạn nhân được xác định là ông B. (54 tuổi, trú tỉnh Thái Bình). Ông B. là thợ xây công trình nhà ở trên.

Buổi trưa nay, lực lượng pháp y đã tiến hành giám định pháp y đối với thi thể của ông B. Kết quả ban đầu cho thấy cơ thể ông B. không có dấu hiệu của tác động ngoại lực.

Rà soát tất cả các mối quan hệ, cơ quan công an cũng nhận định nạn nhân không có mâu thuẫn với ai. Lực lượng chức năng xác định nhiều khả năng ông B. tử vong là do bị sốc ma túy vì sử dụng quá liều.

Sự việc đang được các lực lượng chức năng TP Hải Phòng tiếp tục điều tra, làm rõ.