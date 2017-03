10 người đánh ngất 1 người trước cửa Bảo tàng Hà Nội

Theo đơn trình báo của gia đình anh Lê Văn Bình (SN 1965, ở Thanh Xuân, Hà Nội) gửi Đồn công an số 1 – công an huyện Từ Liêm, trưa ngày 7/10, anh Bình chạy xe ô tô mang BKS 30L – 2648 trên đường Phạm Hùng, hướng đi về Mai Dịch. Khi đến trước cửa Bảo tàng Hà Nội thì xảy ra va chạm giao thông với xe ôtô 12 chỗ mang BKS 18T – 3403.



Va chạm xảy ra nhẹ và trong khi anh Bình đang định xuống xe để xem xét tình hình thì ngay lập tức hơn 10 đối tượng đi trên xe 12 chỗ lao xuống đánh anh và 1 người đi cùng trên xe 30L – 2648. Anh Bình bị đánh đến ngất tại chỗ, người bạn đi cùng bị đánh nhiều vết thâm tím trên cơ thể. Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân lưu thông trên đường Phạm Hùng đã đưa 2 người vào cấp cứu tại Bệnh viện Xây dựng gần đó.



Vụ việc diễn ra đúng vào dịp Đại lễ, người đi đường rất đông. Thấy vậy ai ấy đều bất bình phản ứng với hành động của nhóm côn đồ. Theo những người đi đường tại đây cho biết, nhóm côn đồ trên rất hung hăng, và hành động mau lẹ. Sau khi đánh 2 người đi trên xe 30L – 2648, chúng nhanh chóng lên xe tẩu thoát.



Hiện tại gia đình anh Bình đã làm đơn trình báo, công an huyện Từ Liêm đang tiếp nhận đơn, và tiến hành điều tra truy xét.





Theo Văn Dương (VTC News)