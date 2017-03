10 nhân viên ngành điện bị lật thuyền trên biển

Theo TTXVN, 10 người này gặp nạn vào gần 2h sáng 28/6, sau khi đã khắc phục xong sự cố đường dây duy nhất cấp điện cho huyện đảo Cát Hải, đóng điện an toàn phục vụ nhân dân huyện đảo Cát Hải – Cát Bà.



Trên đường trở về, tổ công tác đã bất ngờ gặp phải lốc xoáy, sóng trên cấp 3 đánh làm lật thuyền. Tất cả 10 người cùng các phương tiện, dụng cụ làm việc trên thuyền bị hất xuống biển.



May mắn cả 10 người đều biết bơi, thêm vào đó là có sự giúp đỡ của thủy thủ tàu HP 2748 và lực lượng cảnh sát giao thông thủy của Công an thành phố Hải Phòng nên tất cả 10 người này đã vượt qua nguy hiểm trở về an toàn.





Theo V.Đức (KH&ĐS)