10 tháng đầu năm 2008 tại TP.HCM: TNGT giảm, ùn tắc tăng

Sáng qua (5-11), ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó Ban chuyên trách Ban An toàn giao thông TP.HCM, cho biết trong 10 tháng đầu năm 2008, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn đã được cải thiện. Số TNGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa đã giảm về cả số vụ, số người chết và bị thương so với cùng kỳ năm 2007. Trong đó, TNGT đường bộ giảm nhiều (xem bảng bên).

Tuy nhiên, theo ông Tường, tình hình TNGT có giảm nhưng chưa bền vững và có thể tăng trở lại vào cuối năm. Theo thượng tá Võ Văn Vân, Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ (Công an TP), thời gian qua, số người đi môtô, xe máy chết vì không đội MBH chiếm rất cao (211/792 người chết).

Ngoài ra, 10 tháng đầu năm 2008 đã xảy ra 38 vụ ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút, tăng 17 vụ so cùng kỳ năm 2007. Theo thượng tá Vân, nguyên nhân ùn tắc gia tăng ngoài số lượng môtô, ôtô tăng còn do tình trạng rào chắn “lô cốt’. Hiện TP.HCM có 152 điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc, 52 điểm “đen” về TNGT và 41 tuyến đường có tỷ lệ TNGT cao. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, CSGT sẽ tăng cường tuần tra, chốt trên các tuyến đường, điểm thường xuyên ra TNGT, ùn tắc. Cạnh đó, Thanh tra Sở GTVT sẽ kiểm tra, xử phạt nghiêm các nhà thầu dựng “lô cốt” quá thời hạn, rào chắn không an toàn và tái lập mặt đường không đạt chất lượng.