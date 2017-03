100 cảnh sát đột kích trường gà, bắt 124 con bạc

Các con bạc tại đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Bình Chánh - Ảnh: Đức Thanh



Thượng tá Nguyễn Văn Quý - phó trưởng Công an huyện Bình Chánh - cho biết thông tin trên vào chiều 11-6.Bảy nghi can gồm Cao Hoàng Quân (23 tuổi), Cao Văn Gấm (24 tuổi), Cao Duy Thanh (22 tuổi, cùng tạm trú tại ấp 7, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh), Lê Đức Thông (31 tuổi), Lê Thanh Nhàn (47 tuổi), Nguyễn Thanh Vân (35 tuổi) và Lê Văn Quang (48 tuổi, cả 4 hiện đang tạm trú tại huyện Bình Chánh).Sau một thời gian theo dõi, lúc 13g30 ngày 9-6, Công an huyện Bình Chánh đã điều động 100 cảnh sát hình sự đột kích trường gà nằm tại lô đất trống thuộc tổ 6, ấp 1, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh. Lực lượng cảnh sát ập vào trường gà bắt quả tang 124 con bạc đang tổ chức, tham gia đá gà ăn tiền. Nhiều con bạc đã ném điện thoại, tiền ra phía ngoài để tẩu tán, một số định bỏ chạy nhưng mọi lối thoát đã bị lực lượng cảnh sát cô lập.Trong số những con bạc có nhiều người có tiền án, tiền sự. Trong đó, Nguyễn Hoàng Muộn (26 tuổi, quê Vĩnh Long) đang trốn lệnh truy nã của Công an huyện Bình Chánh về hành vi cầm đầu một vụ cướp tài sản.Tang vật thu giữ gồm 8 con gà đá, 10 cặp cựa, 1 cân, 62 điện thoại di động, 100 triệu đồng và 60 xe máy.Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Cao Hoàng Quân thừa nhận hành vi cầm đầu tổ chức trường gà này, mỗi độ gà được ghi sổ, Quân thu 10% trên số tiền cáp độ. Trong đó những độ gà không ghi sổ, Thông, Nhàn, Vân, Quang (đóng vai trò làm trọng tài) thu 5% tiền cáp độ. Riêng Gấm, Thanh có nhiệm vụ tắm gà, cho gà ăn được Quân trả mỗi tuần 500.000 - 600.000 đồng.