100 phạm nhân gây rối tại trại giam A2 bị khởi tố

(PL)- Sáng 3-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 100 phạm nhân đang thụ án tại trại giam A2 (thuộc Tổng cục 8 - Bộ Công an, đóng tại xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh) về tội chống người thi hành công vụ.