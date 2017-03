12 bị can gây rối, ném mìn vào đám hỏi bị khởi tố

(PLO) - Chiều 4-1, Đại tá Trần Sơn, Phó Trưởng Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố, bắt giữ 12 bị can về tội gây rối trật tự công cộng trong vụ ném mìn vào lễ ăn hỏi của chị Mạch Thị Ngân ở Nghệ An.



Cơ quan công an thị xã Hoàng Mai đang mở rộng điều tra, đồng thời sẽ trưng cầu giám định tỷ lệ thương tật của các bị hại và truy bắt các đối tượng liên quan. 12 bị can (cùng trú phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai) bị khởi tố gồm: Nguyễn Văn Thủy (26 tuổi), Nguyễn Văn Nam (25 tuổi), Bùi Thái Hoan (25 tuổi), Phan Văn Đông (24 tuổi), Hồ Ngọc Sơn (21 tuổi), Bùi Thái Thông (23 tuổi) và Nguyễn Văn Tuấn (22 tuổi), Trương Văn Vinh (27 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (23 tuổi), Nguyễn Văn Bền (24 tuổi), Hồ Xuân Hải (22 tuổi), Đậu Văn Thảo (25 tuổi).

Hiện trường côn đồ ném mìn vào lễ ăn hỏi khiến thềm nhà chị Mạch Thị Ngân (26 tuổi, ở phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) bị lõm, hỏng gạch lát. Như Pháp Luật TP HCM đưa tin, khoảng 20g đêm 24-12, khi đám hỏi chị Ngân đang diễn ra thì có hàng chục thanh niên đi xe máy mang theo hung khí, mìn đến lao vào đám hỏi chém người và nổ ba quả mìn. Quả mìn thứ nhất ném vào đám đông có người già và trẻ em trong sân nhà chị Ngân, nhưng rất may mìn không phát nổ. Nhóm bị can trên dùng dao kiếm, gậy đánh bị thương ba người. Chưa dùng lại ở đó, nhóm trên ném cho nổ ba quả mìn trước cửa nhà, trong sân và trước cổng nhà chị Ngân và hành hung bị thương một số người đứng trong rạp lễ ăn hỏi, phá hỏng ba xe máy. Tại cơ quan công an, nhóm bị can trên khai nhận: Cả nhóm kết hội đi chung tàu thuyền đánh bắt cá trên biển. Sau mỗi chuyến lênh đênh dài ngày trên biển, các nhóm hội thường tổ chức ăn nhậu. Trong một lần nhậu tại quán gần đây, nhóm 12 bị can đã xảy ra xích mích với nhóm của anh Mạch Quang Nghị (anh trai chị Ngân). Chiều 24-12, cả nhóm thanh niên trên đã tập hợp lại bàn cách “giải quyết” mâu thuẫn với anh Nghị. Tại đây, Đông đã đưa tiền cho Tuấn đi mua một thanh sắt dài về rồi cắt ra làm 12 đoạn phát cho mọi người. Sau khi chuẩn bị xong hung khí, Thủy đã gọi điện hẹn anh Nghị ra cầu Quỳnh Phương để “nói chuyện” và “đánh nhau”. Lúc này đanh bận tổ chức đám hỏi cho chị Ngân nên anh Nghị không đến. Chờ mãi không thấy anh Nghị đến chỗ hẹn, cả nhóm lập tức cầm hung khí kéo đến đám hỏi gây rối, ném mìn và đánh người. Tuấn là kẻ đã rút 5 quả mìn tự chế liên tiếp ném vào rạp đám hỏi. ĐẮC LAM