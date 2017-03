12 bị can vụ gây rối trật tự công cộng lãnh án tù

12 bị cáo nhận án phạt gồm Bùi Văn Quyết (23 tuổi, Thanh Hóa), Trương Phước Thảo (28 tuổi, Bạc Liêu) Dương Công Lực (30 tuổi, Đắc Lắc) , Huỳnh Văn Tiếp (27 tuổi, Sóc Trăng) mỗi bị cáo 10 tháng tù; Nguyễn Văn Quý (21 tuổi, An Giang) ,Võ Văn Tú (20 tuổi, Bạc Liêu), Nguyễn Trọng Hiệp (22 tuổi, Đồng Nai) Huỳnh Sơn Lâm (29 tuổi, Kiên Giang) mỗi bị cáo 12 tháng tù; Nguyễn Thế Hiện (25 tuổi, Hải Dương), Võ Văn Phương (27 tuổi, Cà Mau), Trần Văn Cần (25 tuổi, Đồng Tháp) mỗi bị cáo 14 tháng tù; Cao Hữu Thọ (33 tuổi, quê Đồng Nai) 16 tháng tù do có án tích chưa xóa.



Các bị cáo trước tòa

Theo cáo trạng, vào khoảng 21 giờ ngày 13-5, Lực, Quyết, Tú, Lâm, Phương, Thọ, Hiện, Cần, Hiệp, Tiếp, Thảo và Quý biết có nhiều người tụ tập gây rối tại khu công nghiệp Nhơn Trạch để phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép Hải Dương 981 trong thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam nên tất cả đi theo đám đông để la hét kích động, đập phá tài sản của các công ty.

Cụ thể Đặng Hải Nhân (chưa rõ nhân thân) cùng Phương, Thọ đến Công ty CBS thuộc Khu công nghiệp 3 Nhơn Trạch gây rối. Sau đó, nhóm này cùng Thảo, Quý, Hiệp, Tiếp đến Công ty cổ phần dệt Texhong thuộc Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 gặp Lực, Tú, Hiện và Cần là công nhân của Công ty Texhong cũng tham gia đoàn người gây rối.

Tại đây, Lực lấy trộm một chiếc máy nóng lạnh của công ty Texhong. Trong khi đó, các đồng bọn của Lực phá hoại một số máy móc, tài sản khác bên trong công ty. Đập phá xong, nhóm này còn ở lại la hét, kích động nhiều người khác.

Nhóm tiếp tục kéo nhau đến các công ty khác dọc bên đường Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, 2, 3 và Khu công nghiệp Vinatex Tân Tạo như công ty Vỹ Lợi, Kim Phong, Hua Lon để hò hét. Đến 22 giờ, Thọ, Quyết, Quý cùng đi theo đoàn người gây rối đến công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa thuộc khu công nghiệp 3 Nhơn Trạch kích động đám đông đập phá, trộm cắp tài sản của Công ty Formosa.

Khi cơ quan Công an đến bắt giữ những người đập phá, Quyết cùng đám đông xông vào đồn Công an KCN yêu cầu thả người. Sau đó, Lực, Quyết, Thảo, Quý, Lâm, Tú, Tiếp, Phương, Thọ, Hiện, Cần và Hiệp lần lượt bị bắt. Tại tòa, các bị can đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.