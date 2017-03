12 km dải phân cách bị trộm

Từ đầu năm đến nay, gần 12 km dải phân cách trên tuyến quốc lộ 10 thuộc địa phận tỉnh Thái Bình đã bị trộm “khoắng” cho tan tành.

Theo đó, khối lượng sắt, thép bị mất cắp lên đến trên tám tấn, khiến cho dải phân cách không còn tác dụng ngăn chặn người đi bộ, phương tiện băng qua đường trái phép. Đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra do người đi bộ băng qua đường đâm vào ôtô. Ông Hoan cho biết thêm, khi xảy ra tình trạng trên, công ty đã phối hợp Công an tỉnh Thái Bình điều tra và khám phá nhiều vụ nhưng không xử lý được do các đối tượng trộm cắp đem bán sắt vụn chủ yếu là trẻ em, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Việc xử lý chỉ dừng lại ở mức nhắc nhở, không đủ sức răn đe nên các vụ lấy trộm vẫn cứ tái diễn.

Mới đây, công ty đã đầu tư 700 triệu đồng mua sắt, thép hàn lại các vị trí bị mất cắp. Dự kiến trong khoảng 1-2 tuần nữa, việc khắc phục sẽ cơ bản hoàn thành.