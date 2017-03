12 năm sống nơm nớp vì một đêm ăn trộm

Phòng truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Bình Dương, chiều 3/9, đã vận động Trần Văn Tiệp (37 tuổi, quê Hà Nam) ra đầu thú sau 12 năm trốn lệnh truy nã của Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) về hành vi trộm cắp tài sản.



Theo hồ sơ, một đêm cuối tháng 8/2000, Tiệp cùng 3 người bạn ngồi nhậu tại quán đối diện một cơ sở may thuộc phường Bình Hoà, thị xã Thuận An.



Nhóm Tiệp bàn nhau đợi khuya cùng cắt khoá cửa, đột nhập trộm máy may. Tiệp được phân công ở ngoài canh chừng. Khi 3 người còn lại đang chất tài sản trộm được lên xe thì bị quần chúng phát hiện, bắt giữ giao công an. Riêng Tiệp nhanh chân trốn thoát và bị truy nã.







Trần Văn Tiệp ra đầu thú cơ quan công an sau khi được vận động. Ảnh: Nguyệt Triều.



Theo Nguyệt Triều (VNE)



"Tôi trốn ra Hà Nội sống bằng nhiều nghề nhưng trong lòng luôn ám ảnh sẽ bị bắt, bị đi tù. Sống trong cảnh nơm nớp đó khổ sở quá, lại được các anh công an vận động đầu thú nên tôi ra trình diện để trả nợ cho lỗi lầm của mình", Tiệp nói.Trước đó, chiều 2/9, các trinh sát phòng PC52 Bình Dương cũng vận động gia đình đưa Vòng Cấm Lồng (23 tuổi, ngụ Đồng Nai) ra đầu thú. Trước đó, Lồng bị truy nã sau khi cùng đồng bọn cố ý gây thương tích 23% và 43% cho hai công nhân tại thị trấn Thái Hoà, huyện Tân Uyên (Bình Dương).Lồng khai, ngày 25/5/2011, được nhóm bạn rủ đi đánh trả thù "đối thủ". Dù không thù oán gì với những người đó, song anh ta vẫn đồng ý cùng bạn gây thương tích nặng cho các nạn nhân. Sau lần đó, Lồng bỏ trốn và bị truy nã.Liên quan vụ án, TAND huyện Tân Uyên đã tuyên phạt 2-7 năm tù với 5 đồng phạm của Lồng.