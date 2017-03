12 năm trốn truy nã trong vỏ bọc chủ thầu xây dựng

Gần 200 đối tượng truy nã đã được Công an tỉnh Đồng Nai truy bắt và vận động đầu thú trong năm 2016 và trong đợt cao điểm tấn công tội phạm bảo vệ an ninh trật tự đầu năm 2017. Hiện còn hơn 520 đối tượng do công an toàn tỉnh Đồng Nai ra quyết định truy nã, trong đó hơn 150 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm vẫn chưa bị bắt.