12 người thiệt mạng trên 3 ô tô bốc cháy

Các xe đều còn trong thời hạn kiểm định Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, xe khách 38N-5577, nhãn hiệu Thaco, sản xuất năm 2010 tại Việt Nam. Chủ phương tiện là Công ty TNHH vận tải TM-TN Sơn Quy ở Hà Tĩnh. Xe có hạn kiểm định đến 28-10-2016. Xe khách 51B-112.24, nhãn hiệu Thaco, sản xuất năm 2013 tại Việt Nam. Chủ xe là Công ty CP xe khách Phương Trang. Xe có hạn kiểm định đến 5-7-2016. Xe tải 86C-053.85, nhãn hiệu Dongfeng, sản xuất năm 2015 tại Trung Quốc, do một cá nhân ở Bình Thuận đứng tên. Xe có hạn kiểm định đến 23-4-2017. AS ________________________________ • Bình Thuận: Lật xe tải cách vụ TNGT thảm khốc 5 km. Chiều 22-5, trên QL1 qua huyện Hàm Thuận Nam, xe tải 69C-007.06 vào cua, lao xuống vệ đường nằm phơi bụng vì đường trơn do mưa. Vụ tai nạn không gây thương vong. VT • TP.HCM: Ba xe khách tông liên hoàn ở Củ Chi. Trưa 22-5, ô tô 16 chỗ biển số Tây Ninh chạy trên QL22, đến xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi thắng gấp khiến xe khách cùng chiều tông vào đuôi xe. Cùng lúc một chiếc xe khách khác từ phía sau lao tới tông phải chiếc xe khách này tạo nên vụ va chạm liên hoàn ba xe. N.TÂN • Cần Thơ: Ô tô tông liên tiếp trên đường bỏ chạy. Đêm 21-5, La Ngọc Điền (ngụ Đắk Lắk) say rượu chạy ô tô 65A-089.64 trên đường Nguyễn Văn Cừ, tông vào xe máy cùng chiều rồi tăng ga bỏ chạy. Sau đó Điền tông tiếp một xe máy khác và chỉ dừng lại khi tông một ô tô đang đậu ở lề đường. G.TUỆ _______________________________ Trong năm 2015, cách hiện trường vụ tai nạn này chỉ vài cây số đã xảy ra hai vụ TNGT làm chết 13 người, chín người bị thương và mới đây nhất hai xe tải đối đầu nhau cũng làm hai người thiệt mạng. Đề nghị Bộ GTVT khảo sát lắp dải phân cách ở đoạn đường này, tránh chuyện xe tông trực diện. Ông NGUYỄN NGỌC HAI, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận,

đề xuất tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ GTVT chiều 22-5