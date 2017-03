13 giờ truy bắt sinh viên cướp tiệm vàng

Theo ĐOÀN CƯỜNG (TTO)



Trung tá Kiều Văn Vương - Đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Khê - cho biết lúc 19g10 đêm 15-9, tiệm vàng Ngọc Hồng (đường Trường Chinh, quận Thanh Khê) bị một đối tượng xông vào dùng đá đập vỡ tủ kính, cướp đi số vàng trị giá 170 triệu đồng rồi tẩu thoát.Ngay khi nhận tin báo, lực lượng hình sự công an quận Thanh Khê cùng cảnh sát hình sự, kỹ thuật hình sự công an Đà Nẵng lập tức vào cuộc điều tra.Chủ tiệm vàng là chị Nguyễn Thị Minh Nguyệt cho biết chị đang ngồi xem ti vi thì một thanh niên xông vào, tay cầm cục đá to đập vỡ kính tủ, cướp đi toàn bộ lắc vàng trưng bày sau đó nhảy lên xe máy tẩu thoát.Lực lượng trinh sát đã tiến hành rà soát hàng trăm đối tượng hình sự, nghiện hút nổi lên trên địa bàn, đồng thời thông báo các tiệm vàng trên địa bàn nếu phát hiện đối tượng đi tiêu thụ thì mật báo cho công an.Đến 19g20, một đối tượng 25 tuổi đến một tiệm vàng trên địa bàn bán một lắc vàng giống đặc điểm vàng tiệm bị mất nên chủ tiệm báo cho công an nhưng đối tượng bỏ chạy.Sau một đêm truy xét, 8g30 sáng 16-9, công an phát hiện đối tượng nghi vấn nên đưa về cơ quan làm việc. Đối tượng cướp được xác định là Mai Văn Phương (23 tuổi, trú P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng, sinh viên Trường CĐ Việt Úc).Tại cơ quan công an, Phương khai do cần tiền tiêu xài, trả nợ nên trưa 15-9, Phương chạy xe trên đường Trường Chinh tìm các tiệm vàng quan sát để nắm quy luật.Đến chiều tối, Phương mượn xe máy của bạn gái rồi đến tiệm vàng Ngọc Hồng cướp. Ngay trong đêm, Phương đem vàng đi bán nhưng không được. 8g sáng, Phương rủ bạn là Phạm Xuân Hảo đem vàng đi tiêu thụ thì bị bắt giữ.Ngay trong chiều 16-9, đại tá Lâm Cao Luynh - phó giám đốc công an TP Đà Nẵng cùng lãnh đạo quận Thanh Khê đã thưởng nóng lực lượng công an quận, đánh giá cao thành tích phá án của lực lượng hình sự. Đồng thời, yêu cầu công an quận phối hợp cơ quan chức năng sớm đưa vụ án ra xét xử lưu động để răn đe, cảnh báo.