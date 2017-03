137 trường hợp bị tạm giam quá hạn

Ông Chín đề nghị các cơ quan có trách nhiệm cần giải quyết nhanh các trường hợp này. Ngoài ra, ban giám thị trại phải có kế hoạch kiểm tra, quản lý, không để xảy ra phạm nhân tự tử ở trại.

Báo cáo trường hợp can phạm Huỳnh Hữu Nhân, hung thủ dùng súng cướp tiệm vàng Tân Kim Hiếu (quận 7) tự sát trong trại, trung tá Phạm Ngọc Long, Phó Trại tạm giam Chí Hòa, cho biết do lỗi chủ quan của cán bộ trực. Hiện Công an TP.HCM đang xử lý kỷ luật cán bộ trực.