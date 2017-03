14 tuổi hãm hiếp trẻ học lớp 3 và định... phi tang

Xã Nam Thanh (huyện Nam Đàn, Nghệ An) xưa nay vốn là vùng quê yên bình nhưng kể từ khi cháu N.T.T (9 tuổi) con anh Nguyễn Văn C. bị “yêu râu xanh” làm hại thì khắp làng trên xóm dưới không khỏi xao động.

Trại vịt bỏ hoang, nơi Cường thực hiện hành vi hiếp dâm đối với cháu N.T.T

Mẹ của cháu T. nước mắt lưng tròng kể lại: “Sáng ngày 29/06, khi tôi đi làm ruộng về thì thấy con đóng cửa và nằm im thin thít trong nhà. Thấy cháu có biểu hiện khác thường, có thái độ sợ sệt. Sau nhiều lần gặng hỏi, cháu mới chịu kể là bị Nguyễn Văn Cường (14 tuổi) ngụ cùng xóm giở trò đồi bại. Cháu còn bảo với mẹ không được nói với ai, nếu nói ra Cường sẽ đến chém chết cả nhà”.

Theo mẹ của cháu T., vì cháu được nghỉ hè nên tôi cho cháu ra cánh đồng trước nhà bắt ốc về nuôi vịt. Một hôm trước khi xảy ra vụ việc, khi cháu đang đi bắt ốc thì gặp Nguyễn Văn Cường và được hắn cho một con chim cu rồi rủ cháu ngày hôm sau sang cánh đồng của làng Quy Chính xã Vân Diên để bắt ốc vì bên đó ốc nhiều.

“Sáng hôm đó, anh Cường đưa cháu đi bắt ốc như đã hẹn. Khi sang đến nơi thì anh Cường rủ cháu lên bờ ao có lùm cây để nghỉ. Khi cháu đang ngồi nghỉ thì bị anh Cường cởi hết đồ và bắt cháu không được kêu để anh Cường làm chuyện người lớn. Khi đó cháu kêu cứu nhưng không có ai biết. Cháu kêu to hơn thì bị anh Cường dùng tay bịt kín miệng không cho cháu nói và tiếp tục làm chuyện ấy” - Cháu N.T.T kể lại.

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Cường dìm cháu T xuống ao với ý định giết để phi tang.

Bố của cháu T. còn cho biết: trong một buổi sáng, Cường thực hiện hành vi hiếp dâm hai lần đối với cháu T. Sau lần thứ nhất, hắn bế cháu xuống ao rửa sạch người rồi đưa cháu vào trại vịt bỏ hoang trên bờ ao và tiến hành lần thứ hai.

“Sau khi làm chuyện đồi bại xong, hắn vứt quần áo của cháu xuống ao. Khi thấy cháu nhảy xuống để lấy quần áo thì hắn nhảy xuống theo và dìm đầu cháu xuống nước với ý định giết T để phi tang. Chỉ đến khi có người phát hiện thì Cường mới chịu buông tha và để cháu chạy về” – Mẹ cháu T. kể lại.

Đơn thư gia đình gửi tới Công an.

Sau khi vụ việc xảy ra, mẹ cháu T. đã viết đơn tường trình, đơn tố cáo Cường về hành vi hiếp dâm và gửi lên cơ quan chức năng. Ông Bùi Hữu Hùng, Trưởng công an xã Nam Thanh cho biết: “Hiện chúng tôi đã nắm bắt thông tin vụ việc và tiếp nhận đơn tố cáo từ gia đình cháu N.T.T. Chúng tôi cũng báo lên Công an huyện Nam Đàn và đang chờ công an huyện điều tra làm rõ”.

Ông Hùng cho biết thêm, “yêu râu xanh” Nguyễn Văn Cường là một thiếu niên hư hỏng. Ngoài việc hãm hiếp cháu T., trước đó Cường còn là người thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe đạp trong xã và đã bị Công an xã Nam Thanh xử lý.

Trao đổi với PV Dân trí sáng ngày 4/7, thượng tá Lê Khắc Thuyết - Trưởng Công an huyện Nam Đàn cho biết, chúng tôi đã vào cuộc điều tra và chuyển hồ sơ sang VKSND huyện để làm rõ hành vi hiếp dâm của đối tượng Cường trong thời gian sớm nhất.

Theo Nguyễn Duy - Minh Hậu (Dân trí)