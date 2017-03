15 côn đồ hỗn chiến trong nhà hoang bị bắt

Ngày 15/4, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng xảy ra tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Xương. 15 người liên quan bị tạm giữ.Cơ quan chức năng xác định, rạng sáng 11/4, do mâu thuẫn, hai nhóm thanh niên do Phạm Văn Quân (Quân "Cừu", 33 tuổi) và Vũ Văn Báo (36 tuổi) cầm đầu đã xảy ra ẩu đả.Chiều cùng ngày, hai bên chuẩn bị súng, hung khí, tập hợp lực lượng hẹn nhau "tái chiến" tại khu vực quốc lộ 47, đoạn qua xã Quảng Thọ. Trong ngôi nhà hoang gần đó, cuộc hỗn chiến đẫm máu đã xảy ra. Hậu quả, Báo bị bắn chết. Quân "Cừu" và Nguyễn Văn Thoại (21 tuổi) bị bắn trọng thương.