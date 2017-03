15 đối tượng trốn khỏi Cơ sở cai nghiện Đồng Nai

Chiều 26-9, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Nguyễn Văn Thọ, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, người phát ngôn của Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết Công an tỉnh Đồng Nai đang yêu cầu trưởng công an các đơn vị, địa phương triển khai lực lượng phối hợp truy bắt các đối tượng trốn khỏi trung tâm cai nghiện, bàn giao lại Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai quản lý đúng quy định.



Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai nơi xảy ra vụ bỏ trốn. Ảnh: KC

Trong khi đó, lãnh đạo Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Đồng Nai (tên cũ Trung tâm cai nghiện Xuân Phú, đóng tại xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai), cho biết tính đến thời điểm này cơ quan này cùng phối hợp với các cơ quan chức năng đã bắt lại được 7 học viên trong tổng số 15 học viên vừa bỏ trốn.

“Hiện chúng tôi vẫn đang tiếp tục huy động lực lượng để truy tìm 8 học viên còn lại để đưa về trại cai nghiện”, vị lãnh đạo trên cho biết.

Theo thông tin từ lãnh đạo Trại cai nghiện Xuân Phú trước đó, khoảng 18 giờ ngày 25-9, lợi dụng lúc đi tắm rửa, 15 học viên đã sử dụng quần áo, khăn tắm cột vào khung lưới sắt của khu vệ sinh của Trại cai nghiện kéo cong các thanh sắt. Sau đó, những học viên này trèo lên khung lưới sắt rồi nhảy hàng rào thoát ra ngoài bỏ trốn.

“Sau khi phát hiện sự việc, Trại cai nghiện Xuân Phú đã phối hợp với các cơ quan chức năng để truy tìm những học viên cai nghiện bỏ trốn. Tuy nhiên do thời điểm này trời mưa lớn khiến công tác truy bắt các học viên cai nghiện bỏ trốn gặp rất nhiều khó khăn. Sau khi thoát được ra ngoài các học viên cai nghiện đã bỏ chạy tán loạn vào khu dân cư để lẩn trốn”, lãnh đạo Trai cai nghiện Xuân Phú nói.





Trại cai nghiện Xuân Phú. Ảnh: TIẾN DŨNG

Theo Trai cai nghiện Xuân Phú, trong số 15 học viên cai nghiện bỏ trốn có 6 người ở tỉnh Đồng Nai còn lại 9 người từ các tỉnh khác đến. Trong số này hầu hết là các học viên do các tỉnh gửi để chờ tòa họp và ra quyết đinh cuối cùng.

Sau khi phát hiện sự việc, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với lực lượng công an tại các huyện, thị xã trên toàn địa bàn cùng cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh triển khai tổ chức rà soát để truy bắt các đối tượng bỏ trốn.

Ngoài ra, Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu cơ quan chức năng đồng thời phối hợp cơ sở cai nghiện ổn định tình hình, rà soát các điều kiện đảm bảo an toàn, không để các đối tượng lợi dụng phá hoại, gây rối an ninh trật tự, phức tạp thêm tình hình.