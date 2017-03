15 năm lẩn trốn vẫn không thoát được 'lưới trời'

Theo đó ngày 6/4, PC52 đã bắt giữ Nguyễn Tấn Em (53 tuổi) ngụ Vĩnh Hải, Nha Trang sau 15 năm lẩn trốn theo Quyết định truy nã số 209 ngày 13/10/1998 của Công an TP Nha Trang. Trước đó ngày 4/4, PC52 cũng đã bắt giữ Nguyễn Thị Hồng Mơ (38 tuổi) theo Quyết định truy nã số 36 ngày 13/11/2011 của Công an huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Hiện Nguyễn Tấn Em đã được PC52 bàn giao cho Công an TP Nha Trang xử lý. Riêng Mơ sẽ được Công an Thái Thụy di lý về Thái Bình để xử lý theo thẩm quyền.