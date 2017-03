15 ôtô bốc hơi theo “Giấc mơ vàng”

Đi đòi nợ, bị uy hiếp bằng súng Trường hợp bà Lê Thị Cẩm Hoàng (ngụ quận 3) bị một nhóm người lạ mặt dùng súng uy hiếp, ngăn chặn việc đòi nợ cũng có liên quan đến ông Tôn Thất Tùng. Trước đó, ông Tùng hứa bán cho bà Hoàng một chiếc BMW X6 với giá 140.000 USD. Theo thỏa thuận, bà Hoàng bán chiếc Accura cho ông Tùng với giá 90.000 USD và xem như là tiền đặt cọc mua xe. Ngoài ra, ông Tùng còn mượn mẹ bà Hoàng 100.000 USD, mới trả được 12.000 USD rồi ngưng luôn. Chờ gần một năm không thấy ông Tùng giao xe, ngày 5-10, bà Hoàng cùng người em trai tìm đến nhà ông Tùng đòi nợ. Tại đây, hai người bị hai thanh niên lạ mặt rút súng ngắn gí vào mặt hăm dọa. Sự việc này đã được bà Hoàng trình báo đến công an và PC14 Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án. Báo Pháp Luật TP.HCM ngày 19-11 có nêu trường hợp bà Hoàng Thị Minh Diễm, Giám đốc Công ty Thổ Khang (trụ sở tại quận 3) thuê năm xe ôtô của anh Trần Quốc Toản (ngụ phường 16, Gò Vấp) để “đi lại làm ăn” rồi mang đi cầm cố. Qua đơn tố cáo, Công an Gò Vấp xác định Công ty Thổ Khang đã ngưng hoạt động và bà Diễm đã chiếm đoạt năm xe ôtô của anh Toản, cầm cố lấy hơn 600 triệu đồng. Do năm ôtô có gắn thiết bị định vị nên cơ quan điều tra nhanh chóng tìm ra những chiếc xe “đi lạc” tại Đồng Nai để thu hồi, trả lại khổ chủ. LƯU NGUYỄN