15 phút vừa chạy xe vừa gây 3 vụ cướp táo tợn

Lúc 12h45 ngày 26/5, tại Km1963 thuộc ấp Cữu Hòa (xã Thân Cữu Nghĩa, Châu Thành, Tiền Giang) tổ tuần tra thuộc phòng CSGT tỉnh nhận được tin báo có 2 đối tượng cướp giật tài sản bỏ chạy về hướng Tiền Giang.

Tổ công tác tổ chức chốt chặn và đã bắt giữ được 2 đối tượng đi trên xe mô tô BKS 63S9-1347 với tốc độ rất cao. Tang vật thu giữ 3 túi xách; 7.244.000 đồng, 4 ĐTDĐ, 6 thẻ ATM và 1 xe mô tô biển số 63S9-1347 (phương tiện gây án). Ngay sau đó tổ công tác bàn giao 2 đối tượng và tang vật trên cho Công an huyện Châu Thành xử lý.

Qua điều tra ban đầu, đối tượng khai tên Lê Việt Thắng (SN 1990, trú xã Thân Cữu Nghĩa, huyện Châu Thành) và Nguyễn Văn Ngọc Ân (SN 1992, trú tại xã Long An, Châu Thành, Tiền Giang). Theo đó, khoảng 12h30’ ngày 26/5, cả hai dùng xe mô tô chạy về hướng TP.HCM, khi đến khu công nghiệp Tân Hương, huyện Châu Thành, giật giỏ xách để phía trước giỏ xe đạp của chị Dương Thị Mộng Thu (SN 1992) đang lưu thông trên đường. s

Tiếp tục chạy đến gần cổng trường Đại học kinh tế tỉnh Long An, cả hai giật túi xách của 01 nữ sinh đang đi xe đạp. Và trên đường chạy đến KCN Tân Hương - Châu Thành, các đối tượng ra tay cướp túi xách của 1 phụ nữ đi xe đạp tại địa bàn xã Thân Cữu Nghĩa - Châu Thành và bị lực lượng tuần tra bắt giữ. Cả 3 vụ cướp giật trên chỉ xảy ra trong vòng 15 phút.



Ngoài ra 02 đối tượng còn khai nhận, trong thời gian qua đã thực hiện 08 vụ cướp giật trên địa bàn Tiền Giang và 08 vụ khác ở tỉnh Long An.



Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng án.



