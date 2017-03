16 cọc thép chắn sóng cầu Cần Thơ bị nhổ trộm

Tối 6/3, Bùi Đức Ái (công nhân tại công trình cầu Cần Thơ), Nguyễn Thái Thoan (quản lý công trình) và Nguyễn Ngọc Minh đang thuê sà lan chở cọc thép dùng xây kè chắn sóng tại trụ tháp cầu (phía bờ Vĩnh Long) đến cảng tại thành phố Cần Thơ để bán thì bị Cảnh sát giao thông đường thủy Công an Cần Thơ bắt quả tang.

Tại hiện trường, cảnh sát thu 16 cọc thép (mỗi cọc dài 8-2m, nặng chừng 600 kg) và khoảng 190 tấn sắt các loại. Trên sà lan, cảnh sát phát hiện sự có mặt của 7 người khác cùng đi với Ái, Thoan và Minh.

Tại cơ quan điều tra, họ thừa nhận: Lợi dụng đêm tối từ ngày 3/3 đến 8/3, với "tay trong" là Ái và Thoan, nhóm này đã tổ chức nhổ trộm 16 cọc thép chắn sóng, rồi thuê sà lan vận chuyển đi tiêu thụ.

Chiều 10/3, Công an huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cho biết đã tiếp nhận hồ sơ, tang vật do Công an Cần Thơ chuyển giao để điều tra theo thẩm quyền. Nguồn gốc gần 190 tấn sắt phát hiện trên sà lan cũng đang tiếp tục được các cơ quan làm rõ.

Theo Khánh Vy (VNE)