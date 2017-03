16 năm mang tên giả để trốn lệnh truy nã

Sau nhiều ngày đêm vất vả cất công truy xét, lặn lội hàng ngàn cây số qua nhiều tỉnh, thành phố ở phía Nam, đến cuối tháng 3, một mũi trinh sát, điều tra viên Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an tỉnh Khánh Hòa đã tóm được kẻ có lệnh truy nã hơn 16 năm qua, trước đây từng là Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp (KTTH-HN) TP Nha Trang.

Lật lại hồ sơ vụ tham ô, lừa đảo

Hơn 18 năm trước, vào ngày 13/10/1989, Chủ tịch UBND TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định thành lập Trung tâm KTTH-HN Nha Trang trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Thí nghiệm thực hành và Phân xưởng số 9 Lê Thánh Tôn, đồng thời bổ nhiệm Nguyễn Văn Cư (năm nay 54 tuổi), trú ở thôn Võ Dõng, xã Vĩnh Trung, TP Nha Trang giữ chức vụ Giám đốc trung tâm.

Tranh thủ những thương vụ liên doanh liên kết mua bán, trao đổi hàng hóa với các đơn vị trong tỉnh, từ tháng 7/1989 đến tháng 4/1990, Giám đốc Nguyễn Văn Cư cùng một cộng sự đã giở chiêu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương Nha Trang, Công ty Liên doanh thuốc lá Khánh Hòa, HTX nông nghiệp Diên Phú, huyện Diên Khánh và "rút ruột" công quỹ của Trung tâm KTTH-HN Nha Trang với tổng số tiền trên 600 triệu đồng.

Sau khi thu thập chứng cứ, tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội, ngày 6/6/1991, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Cư.

Hơn 6 tháng sau đó, sau khi hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Viện KSND tỉnh Khánh Hòa để xem xét truy tố bằng cáo trạng, gia đình bị can làm thủ tục bảo lãnh để điều trị bệnh cho Cư theo đúng quy định pháp luật về tố tụng hình sự.

Thế nhưng, sau khi ra khỏi trại tạm giam một thời gian ngắn, Cư cùng vợ và hai người con lẩn trốn biệt dạng nên ngày 28/7/1992, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định truy nã Nguyễn Văn Cư.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 19/HSST ngày 23/9/1992 của TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử vắng mặt bị cáo Nguyễn Văn Cư, đã tuyên phạt Cư 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 15 năm tù về tội tham ô tài sản. Buộc bị cáo chấp hành hình phạt tổng hợp 20 năm tù.

Lật tẩy hành tung kẻ trốn lệnh truy nã 16 năm

Giữa tháng 7/2006, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an tỉnh Khánh Hòa mới tiếp nhận hồ sơ truy nã Nguyễn Văn Cư do một đơn vị nghiệp vụ chuyển giao.

Chiều 24/2/2008, một nguồn tin cho hay Nguyễn Văn Cư đang lẩn trốn tại TP HCM, nên một mũi trinh sát tiến hành xác minh. Đến giữa tháng 3/2008, các trinh sát đã tìm ra nơi Nguyễn Văn Cư cùng vợ đang mở cửa hiệu kinh doanh. Truy bám theo Cư, các trinh sát mới tìm ra nơi đối tượng đang cư trú là một căn hộ hai tầng ở 28/12 cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11, TP HCM.

Làm việc với Công an địa phương, được biết Nguyễn Văn Cư đã đổi tên là Nguyễn Trung. Kế hoạch giám sát đối tượng đã được triển khai, nhưng suốt ngày 13/3 không thấy đối tượng rời khỏi nhà, nên Trung úy Tuân phải cải trang thành người bán vé số tiếp cận.

Sau khi xác định Cư đang ở nhà tính toán sổ sách các thương vụ mua bán của doanh nghiệp do người vợ làm chủ, 21h15' hôm đó, tổ công tác phối hợp các điều tra viên Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an TP Hồ Chí Minh cùng Công an phường 15, quận 11 bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính, mời chủ hộ Nguyễn Trung về trụ sở Công an phường để đấu tranh làm rõ hành tung kẻ trốn lệnh truy nã.

Lúc đầu Cư khai tên là Nguyễn Trung, quê ở xã Diên Thủy, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa như đã đăng ký hộ khẩu thường trú, nhưng khi Trung tá Minh đặt câu hỏi "đột phá" bất ngờ: "Có phải anh mượn tên của người anh em cọc chèo để lẩn trốn hành vi phạm tội khi anh còn ngồi ghế Giám đốc Trung tâm KTTH-HN Nha Trang?".

Không đợi đối tượng trả lời, Trung tá Minh động viên: "Thời gian có thể khiến cho anh đổi khác, nhưng vết sẹo đã được ghi nhận trong tàng thư chứng minh nhân dân không thể thay đổi, ngay cả tên tuổi vợ con anh cũng đã chứng minh điều đó. Vì thế anh nên thành khẩn để giảm nhẹ tội trạng".

Biết không thể nào chối cãi được nữa, người đàn ông mang tên Nguyễn Trung đã phải khai nhận tên thật là Nguyễn Văn Cư. Sau khi lẩn trốn, Cư đã tìm cách thay tên đổi họ, đăng ký nhân khẩu tại TP HCM, rồi cùng vợ thành lập doanh nghiệp ở quận 10. Cứ tưởng sau hơn 16 năm mang tên giả, Cư đã thoát khỏi vòng vây pháp luật, không ngờ kết cục vẫn sa lưới.

15h ngày 14/3/2008, Nguyễn Văn Cư đã được áp giải về Trại tạm giam - Công an tỉnh Khánh Hòa để thi hành hình phạt 20 năm tù theo bản án hình sơ thẩm số 19/HSST ngày 23/9/1992 của TAND tỉnh Khánh Hòa.