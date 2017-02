16 phách gỗ gõ trên xe khách

Chiều 9-2, Đại tá Lê Quang Vịnh, Trưởng Công an huyện Nam Giang cho biết, công an huyện đang thụ lý điều tra vụ vận chuyển 16 phách gỗ gõ trái phép mà Công an Đồn Chà Val (huyện Nam Giang) bắt giữ vào rạng sáng cùng ngày.



Trước đó Công an huyện Nam Giang phát hiện một xe ô tô chở gỗ không giấy tờ. Ảnh CQĐT

Theo Đại tá Vịnh , khoảng 1 giờ 30 phút sáng 9-2, tổ công tác Đồn Chà Val phát hiện ô tô 92A-03984 chở số gỗ trên.

Tài xế Phan Văn Tú (ngụ huyện Đại Lộc, Quảng Nam) không xuất trình được giấy tờ liên quan về nguồn gốc số gỗ trên. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ số gỗ trên và chuyển cho Đội hình sự kinh tế ma túy Công an huyện Nam Giang tiếp tục xác minh, làm rõ theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 19-1, Công an huyện này cũng đã bắt một xe ô tô 16 chỗ 43B-014.08 chở 17 phách gỗ dổi, lim và gỗ gõ với khối lượng gần 2,4m3 không có giấy tờ.