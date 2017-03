16 'quý bà' bị tạm giữ trên chiếu bạc

Ngày 16-2, cơ quan Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ 16 nghi can liên quan đến hành vi đánh bạc diễn ra tại một căn nhà ở khu phố Châu Thới (phường Bình An, thị xã Dĩ An).



Hàng chục "quý bà" bị tạm giữ trong ổ đánh bạc.

Theo cơ quan công an, vào chiều 10-2, qua nắm bắt địa bàn, lực lượng Công an thị xã Dĩ An đã bao vây ập vào căn nhà số 810/1, khu phố Châu Thới bắt quả tang hàng chục “quý bà” đang say sưa đánh bài ăn tiền.

Lúc này các “con bạc” định bỏ chạy nhưng tất cả 16 người liên quan đã được cơ quan công an tạm giữ. Công an thu giữ tang vật tại chiếu bạc với số tiền hơn 100 triệu đồng cùng tám bộ bài.

Mở rộng điều tra lấy lời khai của các nghi can, công an xác định sòng bạc trên do Nguyễn Thị Thu Hồng (52 tuổi, TP.HCM) đứng ra tổ chức trong những ngày tết Nguyên đán để thu tiền xâu. Sòng bạc của bà Hồng chủ yếu là các “quý bà” ở nhiều nơi kéo đến để sát phạt nhau với mỗi ván chơi lên tới hàng triệu đồng.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng để điều tra xử lý.