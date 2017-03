16 tuổi cùng bạn truy sát xe ôm để cướp tài sản

(PLO) - Ngày 2-9, Cơ quan CSĐT công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết, đã bắt khẩn cấp nghi can Trương Xuân Tư (16 tuổi) và Trần Xuân Tiệu (19 tuổi, cùng quê Nghệ An) để điều tra về hành vi Giết người, cướp tài sản.