16 tuổi đi cướp tài sản của các cặp tình nhân

Rạng sáng 13/11, Công an phường Đông Hòa (thị xã Dĩ An, Bình Dương) đã bắt giữ Nguyễn Hoài Nam, Phạm Trọng Tính (16 tuổi) và Phạm Trọng Lễ (24 tuổi) ngụ tại TP HCM để điều tra về hành vi cướp tài sản.







Băng cướp nhí tại cơ quan công an.



Theo Nguyệt Triều (VNE)



Trước đó, tối 12/11, công an tuần tra đêm tại hồ đá phát hiện Nam và đồng bọn có dấu hiệu khả nghi nên yêu cầu dừng xe kiểm tra, nhưng cả nhóm tăng ga bỏ chạy. Cơ quan chức năng truy đuổi bắt giữ Nam và Lễ, còn một tên bỏ trốn.Nam khai cùng với Lễ và Tính lên kế hoạch vào khu vực hồ đá tổ chức cướp tài sản của các cặp tình nhân lấy tiền tiêu xài. Khi vừa tìm được "con mồi" đang chuẩn bị ra tay thì gặp lực lượng tuần tra phát hiện. Các nghi phạm cũng thừa nhận đã thực hiện trót lọt hai vụ cướp tài sản của nhiều cặp tình nhân tại khu vực hồ đá.Ngay trong đêm, Công an phường Đông Hòa đã xác minh và bắt giữ được Tính khi thanh niên này đang đang lẩn trốn tại phường Linh Trung (Thủ Đức). Nhóm cướp đã được bàn giao Công an thị xã Dĩ An để tiếp tục điều tra.