164 học viên đập phá và bỏ trốn khỏi trung tâm cai nghiện

Trung tâm 05-06, thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng. Tại đây đang giáo dục, dạy nghề cho 398 học viên là các đối tượng nghiện hút, mại dâm.

Bỏ trốn và chống đối quyết liệt

Từ ngày 10 đến 14-2, tình hình ở trung tâm này đã có dấu hiệu phức tạp, các đối tượng đang ở trung tâm đã bị kích động, la hét, chửi bới và có âm mưu bỏ trốn. Khoảng 21 giờ ngày 18-2, các học viên đã đập phá và gây rối nhằm cố tình đào tẩu trong đêm. Một số đối tượng quá khích đã ném đá, gậy gộc và hô hào kích động các học viên khác. Hàng trăm chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng đã được điều động tới để ổn định tình hình. Công an, bộ đội đã được điều động chốt chặn thâu đêm và không cho các đối tượng lạ mặt cũng như người dân trong khu vực ra ngoài. Cả xã Hòa Bắc trong đêm 18-2 gần như không ngủ với tâm trạng căng như dây đàn.

Khoảng 8 giờ sáng 19-2, sau giờ học thể dục, 398 học viên đã kháng cự chống đối, la hét và đập phá khóa, tường rào, tấn công các lực lượng chức năng. 164 người phá tường rào, trốn trại chạy ra ngoài. Các đối tượng tấn công vào trường học, nhà dân làm kinh động cả rừng núi xã Hòa Bắc. Người dân và lực lượng chức năng đã khóa cửa, chốt trường để bảo vệ hàng trăm học sinh đang học tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương trước sự tấn công của các học viên này.

17 đối tượng bị tóm ngay trong rừng rậm thuộc xã Hòa Liên. Ảnh: LÊ PHI

Khoảng 500 chiến sĩ công an, bộ đội và các lực lượng vũ trang đã được điều động tiến hành các biện pháp phân tán, tách người dân nhằm cô lập các nhóm học viên hung hãn này. Người dân xã Hòa Bắc cũng đã hợp tác với các lực lượng chức năng để rà soát, khống chế, bắt các đối tượng bỏ trốn. Công an đã sử dụng quả đạn nổ (không sát thương - PV) để trấn áp. Nhưng các học viên này vẫn hung hãn bỏ chạy, một số khác đã bị tóm ngay khi cố tình chạy trốn. Xe đặc chủng của Công an TP Đà Nẵng được huy động gầm rú rung chuyển cả một vùng núi.

Chị Trương Thị Xí (tổ 4, thôn Phò Nam, Hòa Bắc) sợ hãi kể lại: “Tui đang làm cỏ mía ngay phía sau khu vực trung tâm thì nghe tiếng la hét rợn người. Tiếng hô hào kích động nhanh chóng biến thành hiệu ứng và các học viên phá hàng rào, khóa chạy ào ra nhà dân. Họ mặc áo trắng nối thành từng đoàn dài tản ra khắp nơi. Nhiều tốp chạy về thôn Nam Yên, vào ruộng mía thôn Phò Nam để lẩn trốn. Một tốp khác nắm tay nhau vượt sông để lên bìa rừng trốn”.

Truy đuổi những học viên đào tẩu

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh và Giám đốc Công an TP Đà Nẵng Nguyễn Văn Sơn đã tức tốc đến trung tâm và trực tiếp chỉ huy việc lùng bắt các học viên đang đào tẩu. Hàng chục đối tượng đã bị chó nghiệp vụ đánh hơi, bị vây bắt ngay tại thung lũng trồng mía và đường dẫn lên rừng. Xuồng cao tốc, thuyền máy quần đảo trên sông Cu Đê để bắt các đối tượng đang cố tình vượt sông.

Thượng tá Nguyễn Hải Thuận, Phó Chánh văn phòng Công an TP Đà Nẵng, cho biết có bốn học viên được xác định là cầm đầu vụ kích động và bỏ trốn này. Đến 11 giờ cùng ngày, 53 đối tượng đã bị bắt và đưa lại trở về trung tâm.

Đến đầu giờ chiều, khoảng 50 học viên trốn trại đã vượt rừng Hòa Bắc tiến sâu về khu vực rừng xã Hòa Liên. Những đối tượng này đã tràn vào nhà dân cướp giáo mác để làm vũ khí.

Đến khoảng 17 giờ, mũi trinh sát của Tiểu đoàn Cơ động TP Đà Nẵng do Thiếu tá Lê Văn Đông, Phó phòng PC65 kiêm Tiểu đoàn trưởng, vượt hơn 30 km rừng núi cùng 50 chiến sĩ tiếp cận các đối tượng trốn trại. 17 đối tượng đã bị tóm gọn ngay tại khu vực khe rừng thuộc xã Hòa Liên. Chiều cùng ngày, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh đã đến trung tâm để họp và chỉ đạo tình hình.

19 giờ 10 tối cùng ngày, vẫn còn 66 học viên đang lẩn trốn tại các khu vực rừng núi thuộc huyện Hòa Vang, trong đó có một học viên nữ.

Ông Lê Minh Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội TP Đà Nẵng, cho biết: “Trước mắt là tìm và đưa các em về lại trung tâm, ổn định tình hình. Ngoài ra, sẽ phải gia cố tường rào, cổng cửa. Tăng cường lực lượng bảo vệ, theo dõi nắm tình hình. Đến tháng 6 này, các học viên sẽ được chuyển đến trung tâm mới được đầu tư hơn 100 tỉ đồng tại Bàu Bàn”.

Đến tối 19-2, lực lượng công an TP Đà Nẵng vẫn tiếp tục túc trực thâu đêm để bảo đảm an ninh khu vực, truy bắt các đối tượng còn lẩn trốn.

LÊ PHI