17 tuổi cầm đầu băng 'gây mê' bảo vệ, đột nhập FPT trộm cắp

Trộm cắp điện thoại siêu sang dễ như... ăn cháo



Theo thông tin ban đầu, Kha và Đạt dùng CMND giả để xin vào làm bảo vệ cho một công ty vệ sỹ và được công ty này cử làm bảo vệ tại cửa hàng FPT. Kha làm vài ngày thì nghỉ, còn Đạt thời gian gây án vẫn làm bảo vệ tại FPT CMT8 quận 3. Tại cơ quan công an, Kha khai báo việc lấy trộm tài sản của FPT rất dễ dàng. Đêm 5-7, khi cửa hàng FPT CMT8 đã đóng cửa, Đạt chỉ việc giao chìa khóa cho Kha mở cửa vào vị trí để các loại điện thoại cao cấp như Iphone 6, Iphone 6 plus rồi lấy đi. Số điện thoại này các đối tượng đem về Cần Thơ chia nhỏ ra bán cho nhiều cửa hàng nhằm tránh bị nghi ngờ. Thấy quá dễ, nên Kha về quê rủ thêm Phục lên TP.HCM trộm tiếp. Kha nói khi còn làm bảo vệ đã biết tính từng người trong công ty, trong đó có ông D., bảo vệ cho cửa hàng FPT ở đường Lý Thái Tổ thích nhậu nên nhắm vào mục tiêu này. Trước khi trộm, Kha bàn với đồng bọn rủ ông D. nhậu cho say, và phòng ngừa trường hợp ông D. “đô cao” nên các đối tượng mua sẵn thuốc ngủ bỏ vô chai rượu để chuốc thuốc mê nạn nhân. Đêm 26-7, Đạt và Kha đem rượu đến rủ rê ông D. Khi đã sương sương, do ông D. “ham vui” muốn đi massage nên các đối tượng không cần chuốc thuốc mê ông này. Điều đáng nói là ông D. bỏ cả nhiệm vụ bảo vệ cửa hàng đi massage, và nhờ người chạy xe ôm gần đó coi cửa hàng dùm. Biết điều đó, Kha điều Phục đến thuê xe ôm, để Kha và Đạt đột nhập vào cửa hàng lấy đi 27 điện thoại Iphone, Samsung các loại. Sau khi trộm được tài sản, các thanh thiếu niên này đã ăn nhậu, đánh bạc và đi du lịch nhiều nơi. Được biết, các đối tượng còn khai đã trộm tài sản khi còn làm bảo vệ ở các mục tiêu khác trên địa bàn TP.HCM. Tuy nhiên do công ty vệ sỹ không trình báo công an mà âm thầm thương lượng với nạn nhân nên những vụ việc này không được khám phá. Trung tá Hoàng Thanh Hải – đội phó đội CSĐT tội phạm về TTXH công an quận 3 nhận định việc các đối tượng sử dụng giấy tờ giả, chưa đủ tuổi lao động nhưng vẫn được tuyển dụng cho thấy các công ty không chú trọng xác minh lai lịch người lao động, dẫn đến việc đối tượng lợi dụng gây án. Do đó các công ty, doanh nghiệp khi thuê mướn bảo vệ cho mình, cần phải chọn nơi tin cậy, và cất giữ, bảo vệ tài sản cẩn thận.