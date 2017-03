18 tuổi, buôn người, trốn truy nã

Chiều 21-6, chỉ huy Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đối tượng Dũng để điều tra, xác minh về hàng loạt vụ buôn người xảy ra trên địa bàn tỉnh thời gian qua.



Trước đó, khoảng 22h30 ngày 19-6, sau nhiều ngày xác minh, đeo bám, CATP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện lệnh bắt Nguyễn Đức Dũng, làm nghề lái đò tại khu vực biên giới Vàng Lầy, thuộc phường Trần Phú, Móng Cái, do có nhiều biểu hiện bất minh. Theo tài liệu của cơ quan chức năng, dù là người Việt Nam nhưng Dũng thường xuyên tá túc trên sông Ka Long, lúc thuộc địa giới Việt Nam, khi lại ở bên kia biên giới.



Công an Móng Cái đã lần tìm những tài liệu, hồ sơ mà công an các tỉnh bạn cung cấp, trao đổi. Khi bị đối chiếu với lệnh truy nã và bức ảnh photocopy tuy đã mờ, Nguyễn Đức Dũng đã phải thừa nhận vỏ bọc lái đò mà y đã “đội” nhiều tháng nay. Năm 2011, Dũng cùng đồng bọn đã dụ dỗ, lừa bán nhiều thiếu nữ có độ tuổi từ 17 đến 21, quê ở Hưng Yên đưa sang Trung Quốc làm gái mại dâm, hoặc làm vợ cho người Trung Quốc.



Khi hành vi phạm tội bị lật tẩy và bị cơ quan CQĐT Công an tỉnh Hưng Yên phát lệnh truy nã về hành vi mua bán người, Dũng trốn lên Quảng Ninh, học nghề lái đò trên sông Ka Long. Thông tin ban đầu được CQĐT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, thời gian trốn truy nã, Dũng từng hợp tác với nhiều đối tượng buôn người, và nghề lái đò đã giúp y thực hiện trót lọt nhiều phi vụ vi phạm pháp luật.





Theo H.Q (ANTĐ)