2 bà cháu lọt gầm xe tải, thoát chết trong gang tấc

Nhân chứng tại hiện trường cho biết vào thời gian trên xe tải mang BKS 69C-021.00 do tài xế tên Nguyễn Hải Nam (quê Khánh Hòa) điều khiển xe từ đường Mỹ Phước Tân Vạn ra đường ĐT743. Khi xe tới ngã tư đường Mỹ Phước Tân Vạn giao với đường ĐT743 thì tài xế cho xe rẽ về vòng xoay An Phú. Đúng lúc này xe máy mang BKS 67C1-36200 do người đàn ông chở theo vợ và cháu gái cắt mặt xe tải để chạy xe sang đường. Do bị khuất tầm nhìn, tài xế không quan sát được nên đã tông vào xe máy của hai vợ chồng.

Cú tông mạnh khiến người đàn ông văng về phía trước và bị gãy chân. Người phụ nữ và đứa cháu hơn hai tuổi nằm lọt dưới gầm xe. Rất may tài xế đã nghe thấy tiếng la hét của người đi đường nên đã thắng gấp nên hai bà cháu may mắn thoát chết và chỉ bị xây xát nhẹ.

Vụ tai nạn đã khiến giao thông qua khu vực bị hỗn loạn tại hai con đường Mỹ Phước Tân Vạn và ĐT743 nhiều km. Hai phương tiện cũng được di dời vào lề đường để tránh tình trạng kẹt xe lâu hơn.



Kẹt xe kéo dài



Hiện trường vụ tai nạn