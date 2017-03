2 bị can nổ súng làm 3 người chết ở Đắk Nông bị bắt

Sáng 28-10, một lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) - Bộ Công an cho biết các cán bộ C45 phối hợp với Công an tỉnh Đắk Nông đến huyện Tuy Đức, Đắk Nông tiếp nhận bị can Đặng Văn Hiến (ngụ xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, Đắk Nông) ra đầu thú.

Bị can Hiến bị truy nã liên quan vụ án bắn chết ba người, 16 người bị thương ở Tuy Đức vào ngày 23-10 vừa qua. Hiện các cán bộ của C45 đang đưa ông Hiến về C45 để tiếp tục điều tra làm rõ. Luật sư Nguyễn Kiều Hưng, Đoàn Luật sư TP.HCM đã trợ giúp pháp lý ban đầu cho bị can.



Bị can Hiến gặp con trước khi bị di lý về C45 phía Nam. Ảnh: Báo Dân Việt

Xác nhận thông tin trên, Thượng tá Phạm Thanh Bình - Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp, người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Nông cho biết ngoài bị can Hiến ra đầu thú thì công an cũng đã bắt được nghi can Hà Văn Trường (SN 1985, trú xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng, Bình Phước) trong buổi sáng cùng ngày. Công an đang làm các thủ tục cần thiết để đưa các nghi phạm về Đắk Nông để phục vụ công tác điều tra. Cũng theo Thượng tá Bình, đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra chưa khởi tố và bắt giữ thêm đối tượng nào khác. Như chúng tôi đã thông tin, ngày 23-10, khi nhóm công nhân, bảo vệ của Công ty TNHH thương mại Long Sơn san ủi đất tại tiểu khu 1535, xã Quảng Trực thì xảy ra mâu thuẫn, xô xát với nhóm người dân địa phương. Sau đó một số người đã dùng súng tự chế bắn vào người của Công ty Long Sơn làm ba người tử vong, 16 người khác bị thương. Sau khi nổ súng, nhóm nghi phạm rời khỏi hiện trường.

Công an thu thập hiện trường nơi xảy ra vụ nổ súng. Ảnh: Đ.Dũng Công an kiểm tra, thu giữ tại nhà bị can Hiến 10 khẩu súng tự chế, tạm giữ ba nghi can liên quan. Riêng Hiến bỏ trốn. Ngày 26-10, VKSND tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án để điều tra. Riêng Đặng Văn Hiến bị khởi tố tội giết người và ra lệnh truy nã.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ba người là Đặng Văn Hiến, Hà Văn Trường và Ninh Viết Bình về tội giết người. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ba người là Đặng Văn Hiến, Hà Văn Trường và Ninh Viết Bình về tội giết người.







Công an thu giữ tang vật hiện trường vụ nổ súng ngày 23-10. Ảnh: ĐD

Hiện bị can Bình vẫn đang bỏ trốn. Qua báo chí, Công an tỉnh Đắk Nông kêu gọi bị can gây án ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật; đồng thời đề nghị mọi người dân khi phát hiện các đối tượng liên quan thì lập tức báo cho cơ quan công an, nếu ai cố tình che giấu sẽ bị xử lý theo quy định.