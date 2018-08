2 cha con ở TP.HCM bị sát hại tại nhà

Ngày 17-8, Công an quận 11, TP.HCM cho hay đang truy bắt nghi can dùng hung khí tấn công khiến hai cha con thương vong trên địa bàn. Nạn nhân được xác định là ông Lê Thanh Tuấn (48 tuổi, tử vong) và Lê Chí Bình (28 tuổi, ngụ quận 11 bị trọng thương).

Thông tin ban đầu, trưa 15-8, người dân sống gần căn nhà trên đường Huyện Toại (phường 13, quận 11) nghe thấy tiếng hô hoán nên chạy lại thì thấy một thanh niên tháo chạy ra khỏi nhà, biểu hiện hoảng hốt.

Khi vào bên trong, họ phát hiện hai cha con ông Lê Thanh Tuấn bị trọng thương, nằm thoi thóp nên lập tức đưa đi cấp cứu.

Ông Tuấn được xác định bị chấn thương vùng đầu và vết thương bụng, cổ, được đưa vào viện nhưng không qua khỏi.

Công an quận 11 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM nhanh chóng vào cuộc khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ vụ án mạng.

Công an khoanh vùng nghi can gây án là Nguyễn Thái Cường (41 tuổi, quê Bến Tre). Nguyên nhân ban đầu được xác định là do Cường mượn tiền của ông Tuấn nhưng không có trả.

Thời điểm xảy ra vụ án, Cường và ông Tuấn cự cãi nhau. Sau đó, Cường dùng búa tấn công cả hai cha con ông Tuấn rồi bỏ trốn.

Hiện cảnh sát đang truy bắt người này để phục vụ điều tra.