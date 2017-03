2 công an ép xe, 'xử' thiếu tá công an ngay tại cây xăng

Cây xăng nơi xảy ra vụ việc. (Nguồn: NGƯỜI ĐƯA TIN)

Công an tỉnh Quảng Ninh đã có thông tin chính thức về vụ va chạm giữa hai cán bộ Công an TP Hạ Long và một cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về quản lý trật tự kinh tế và chức vụ (Công an tỉnh Quảng Ninh).

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, khoảng 16 giờ ngày 2-9-2016, tại khu vực giữa cầu Bãi Cháy, do lượng phương tiện đang lưu thông đông nên xảy ra xung đột làn đường giữa ô tô con (bốn chỗ) do Thiếu tá Biện Hùng Cường, cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về quản lý trật tự kinh tế và chức vụ (công an tỉnh), điều khiển hướng Hòn Gai - Bãi Cháy với hai mô tô do anh Phạm Bảo Linh và Phạm Bảo Duy, cán bộ Công an TP Hạ Long, điều khiển hướng cùng chiều.

Do hiểu nhầm ô tô do anh Cường điều khiển lấn đường, chèn ép nên anh Linh và Duy đã ra hiệu cho ô tô rẽ vào cây xăng Cái Lân thuộc khu 10, phường Bãi Cháy. Tại đây, hai bên xảy ra xô xát.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an TP Hạ Long đình chỉ công tác đối với Phạm Bảo Linh và Phạm Bảo Duy,đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh tập trung xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định.