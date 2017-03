2 công nhân bị xe bồn cán tử vong

Đến rạng ráng ngày 20-10, lực lượng chức năng quận 9 mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn khiến 2 nam công nhân tử vong.



Trước đó, khoảng 22h30 tối ngày 19-10, anh Nguyễn Văn Th. (25 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) và Lê Văn C. (25 tuổi, quê Nghệ An) ngồi trên xe máy biển số Ngệ An lưu thông trên đường Lê Văn Việt theo hướng từ ngã 3 Mỹ Thành về ngã 4 Thủ Đức.



Hai nam công nhân trên xe máy va chạm với xe bồn tử vong trên đường Lê Văn Việt (quận 9, TP.HCM).

Khi vừa qua giao lộ với đường Đình Phong Phú (phường Hiệp Phú, quận 9) 100 mét thì xảy ra va chạm với xe bồn biển số TP.HCM.

Cú va chạm khiến hai người cùng xe máy ngã xuống đường bị cuốn vào gầm xe bồn. Cả hai bị thương rất nặng.



Vị trí xảy ra tai nạn trên bản đồ. Ảnh Google.

Nạn nhân nhanh chóng được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện nhưng không qua khỏi.



Lực lượng chức năng sở tại nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân, xử lý vụ việc.

Được biết hai nam công nhân sau một ngày làm việc trở về nơi ở thì gặp tai nạn. Những người dân sống trên tuyến đường phản án về tình trạng xe tải, xe bồn… lưu thông tốc độ cao vào đêm tối trên tuyến đường Lê Văn Việt tiềm ẩn nhiều tai nạn chết người.