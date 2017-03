2 đối tượng lợi dụng người dân đi trú bão để trộm cắp

Sáng 30/9, do ảnh hưởng bão số 10, trên địa bàn TP Huế có mưa to, gió lớn nên nhiều hộ dân được lệnh di dời đi trú bão. Lợi dụng điều này, các đối tượng trên đã đột nhập vào nhà số 124 Bùi Thị Xuân, TP Huế, trộm 2 máy cưa mini. Tiếp đó, chúng đột nhập vào một công trình xây dựng ở phường An Tây để trộm cắp thì bị lực lượng Công an phường tuần tra bắt giữ.

Các đối tượng Bình và Bi đều có tiền án về tội "trộm cắp tài sản".





