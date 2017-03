2 giờ giải cứu xe quá khổ kẹt cứng dưới gầm cầu

Xe đầu kéo chở xe cẩu kẹt dưới cầu vượt Quang Trung. Ảnh: An Nhơn





Tay cẩu kẹt cứng dưới gầm cầu. Ảnh: An Nhơn



Theo An Nhơn (VNE)



22h ngày 5/9, xe đầu kéo chở theo một máy xúc phía sau chạy trên quốc lộ 1, hướng từ Thủ Đức về ngã tư An Sương. Đến gầm cầu vượt Quang Trung (quận 12), do tay cẩu của máy xúc trên thùng xe quá cao, vướng vào gầm cầu, kẹt cứng.Tài xế và phụ xe đã phải xì hết hơi trong các bánh xe, sau đó nhờ một xe đầu kéo khác lôi ra. Sau 2 tiếng hì hục kéo, đẩy, chiếc xe mới được giải cứu khỏi gầm cầu.Giới hạn chiều cao cho phép phương tiện qua gầm cầu vượt Quang Trung là 4,3 m nhưng đã có nhiều xe hàng cao quá khổ mà tài xế vẫn cố tình cho xe chạy qua.Ngày 14/5 và 18/5, cũng tại vị trí trên, một xe tải và một container cũng bị mắc kẹt do chở quá chiều cao quy định.