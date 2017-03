2 học sinh lớp 11 chết đuối khi đi bơi

Ngày 4-6, ông Nguyễn Văn Bến - Trưởng Công an xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, Hải Phòng cho biết tối 3-6, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã vớt được thi thể hai em học sinh bị đuối nước tại khu vực bờ sông kè cầu đập thuộc thôn Nhu Kiều, xã Quốc Tuấn.

Danh tính hai em học sinh đã được công an xác định ngay sau khi vụ việc xảy ra. Đó là em Bùi Văn Hiếu (SN 1999, xã Nam Sơn, huyện An Dương) và em Hoàng Minh Khương (SN 1999, xã Hồng Phong, huyện An Dương). Cả hai em đều là học sinh lớp 11 Trường THPT An Dương.



Khu vực xảy ra cái chết thương tâm của hai em học sinh.

Theo đó, vào khoảng 16 giờ ngày 3-6, Hiếu và Khương cùng 4 bạn học cùng lớp ở xã Quốc Tuấn sau khi đi học thêm về đã ra khu vực bờ sông Kè Cầu Đập để tắm.

Do không biết bơi nên Hiếu và Khương chỉ tắm ở quanh bờ kè, chỗ nước nông. Tuy nhiên, ở gần đó lại có vụng nước sâu 5 m nên hai em bị hẫng chân, tụt xuống vụng nước.

Ngay lập tức, 4 em học sinh đi cùng Hiếu và Khương lao ra cứu. Nhưng cùng lúc đó, nước chảy xiết trên thượng đổ về nên 4 em học sinh không cứu được. Người dân xung quanh nghe tiếng kêu cứu lập tức chạy ra ứng cứu nhưng không kịp.

Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền xã đã có mặt, huy động lực lượng 20-30 người dân để mò, vớt thi thể hai em.

Đến 19 giờ cùng ngày, người dân đã vớt được thi thể hai em, cách vụng nước khoảng 10 m. Gia đình các em đã đến nhận dạng và đưa thi thể về nhà mai táng.

Công an huyện An Dương - Công an TP Hải Phòng đã đưa 4 học sinh đi cùng Hiếu và Khương về trụ sở UBND xã Quốc Tuấn để hỏi thêm một số chi tiết và trả các em về nhà ngay sau khi pháp y xác định nguyên nhân khiến Hiếu và Khương tử vong là bị đuối nước.

Khu vực này trước đây đã xảy ra trường hợp 2 nữ sinh đuối nước. Chính quyền thôn, xã thường xuyên cảnh báo người dân đây là khu vực nguy hiểm, cần phải cẩn thận khi xuống tắm.